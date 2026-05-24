全国人民代表大会常務委員会の趙楽際委員長は、カザフスタン下院議長、ロシア連邦院（上院）議長および国家院（下院）議長の招待を受け、5月25日から30日までカザフスタンとロシアを公式訪問します。ロシアでは、中ロ議会協力委員会第11回会議に出席します。（提供/CGTN Japanese）