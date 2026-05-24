お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が23日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜前0・28）に出演。M-1グランプリ2025の最終決戦で、自身だけが「ドンデコルテ」に投票したと分かった瞬間の心境を明かした。M-1グランプリ2025の王者「たくろう」、準優勝「ドンデコルテ」がゲストで登場。山内は同大会で審査員を務め、最終決戦では他の審査員が「たくろう」に投票する中、ただ一人「ドンデコルテ