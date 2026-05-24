記事ポイント砂糖不使用・還元麦芽糖採用でカロリー26％カット北海道産小豆のこし生あん使用、1個56gで69kcal2026年6月18日(木)より数量限定発売 砂糖を使わずにあずきの風味を楽しめる水ようかんが、数量限定で登場します。ハーバー研究所が手がける「北のあずき 水ようかん」は、2026年6月18日(木)よりオンラインショップおよび全国のショップハーバーにて発売される新商品です。カロリーを抑えながら本格的な和の甘みを味