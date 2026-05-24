◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ第３日（２３日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）７打差２０位で出た蝉川泰果（２５）＝アース製薬＝が１イーグル、４バーディー、１ボギーでこの日最少の６７をマークし、通算１０アンダーでトップと３打差の６位に浮上した。初日１００位の出遅れから大まくり。中嶋常幸の３０歳３５８日を４１年ぶりに塗り替える２