記事ポイント日本初、小型ファンが母親と赤ちゃんの双方へ気流を届ける送風構造（実用新案登録出願済）太い血管が通る脇下を含む計4か所に保冷剤ポケットを搭載、ファンOFFでも着る保冷剤ベストとして機能授乳ケープ兼用のベスト型シルエット、価格は15,950円（税込）で5月8日より発売 2024年・2025年と過去最高気温の更新が続く日本の夏、抱っこ紐の中で母子が体感する温度は外気温より3〜5℃高いとされます。マタニティ・ベ