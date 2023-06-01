文化放送で放送中の『渡邉美穂の私、、、好き～～！』（毎週土曜日 深夜3時00分～3時30分）では、8月1日（土）に埼玉・あげお富士住建ホール（上尾市文化センター）にて、初の番組イベント「渡邉美穂の私、、、好き～～！やっぱり埼玉に帰ってきちゃいました」を開催。このたび、第1部に宮田愛萌、第2部に濱岸ひよりのゲスト出演が決定した。 渡邉本人、そしてリスナーの念願で