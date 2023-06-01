[5.23 ラ・リーガ第38節](サンティアゴ・ベルナベウ)※28:00開始<出場メンバー>[レアル・マドリー]先発GK 1 ティボー・クルトワDF 2 ダニエル・カルバハルDF 4 ダビド・アラバDF 17 ラウール・アセンシオDF 18 アルバロ・カレーラスMF 5 ジュード・ベリンガムMF 8 フェデリコ・バルベルデMF 30 フランコ・マスタントゥオーノMF 45 ティアゴ・ピタルチFW 10 キリアン・ムバッペFW 16 ゴンサロ・ガルシア控えGK 13 アンドリー