[5.23 ラ・リーガ第38節](RCDEスタジアム)※28:00開始<出場メンバー>[エスパニョール]先発GK 1 アンヘル・フォルトゥノDF 2 ルベン・サンチェスDF 5 フェルナンド・カレロDF 6 レアンドロ・カブレラDF 22 カルロス・ロメロMF 4 ウルコ・ゴンサレス・デ・サラテMF 8 エドゥ・エスポジトMF 17 ジョフレ・カレーラスMF 20 アントニウ・ロカFW 9 ロベルト・フェルナンデスFW 14 ラモン・テラッツ控えGK 13 マルコ・ドミトロビッ