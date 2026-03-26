プレミアリーグ昇格枠最後の一つを争うEFLチャンピオンシッププレーオフは23日、決勝戦を行い、パリ五輪日本代表MF平河悠所属のハル・シティがミドルスブラを1-0で破った。平河は後半31分から途中出場し、同45+4分にドリブル突破からのクロスで決勝点を演出。劇的な大仕事で日本人史上初のプレーオフ初出場初制覇を成し遂げ、9シーズンぶりのプレミアリーグ復帰に導いた。本来であれば決勝に進むはずだったサウサンプトンが準