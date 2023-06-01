プロ・リーグ 25/26の昇格・降格プレーオフ決勝 デンデルとロンメルSKの第2戦が、5月24日01:15にスタッド・バンロイにて行われた。 デンデルはモハメド・ベルテ（MF）、ロマン・クベット（MF）、ブルーニー・シンバ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するロンメルSKはラルフ・セーンチェンス（FW）、ルーカス・ショーフス（MF）、トム・レイナ}