記事ポイントブルボンが静岡県産クラウンメロンと北海道産赤肉メロンを使った期間限定商品5品を2026年5月19日（火）に全国発売アルフォート・シルベーヌ・エリーゼ・ロアンヌ・アルフォートミニチョコレートの定番ブランドがメロン仕立てで登場量販店・ドラッグストア・小売店のほか、一部商品はコンビニエンスストアでも取り扱いあり ブルボンの”メロンフェア”が2026年5月19日（火）よりスタートしました。静岡県産クラウ