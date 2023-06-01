◇WBO女子世界スーパーフライ級タイトルマッチ王者・晝田瑞希（三迫）＜10回戦＞同級10位 マイ・ソリマン（オーストラリア）（2026年5月23日エジプト・ギザ）プロボクシングのWBO女子世界スーパーフライ級王者・晝田瑞希（30＝三迫）が7度目の防衛に成功した。「ギザの栄光」と銘打たれ、ピラミッドの前にリングが設けられた大型興行で、挑戦者のマイ・ソリマン（28＝オーストラリア）に3―0で判定勝ち。5戦続けて海外での