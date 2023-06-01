ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が23日（日本時間24日）、本拠で行われるパイレーツ戦のスタメンから外れた。前日の同戦で全4打席で空振り三振を喫し、メジャー自己ワーストを更新する4試合連続の無安打となるなど、直近6試合で24打数1安打、打率.042、14三振の成績だった。岡本がスタメンを外れるのは今季3度目。前回は17日（同18日）のタイガース戦で1カ月ぶりの出場なしに終わっている。