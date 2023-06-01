アメリカのトランプ大統領が、イランとの間で戦闘終結に向けた合意を結ぶか、攻撃を再開するかは「五分五分だ」と述べ、24日までに方針を決定する可能性が高いとの考えを示したと報じられました。アメリカのニュースサイト「アクシオス」は23日、トランプ大統領が取材に対し、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、「彼らにこれまで以上に厳しい攻撃を加えるか、もしくは我々が良い合意に署名するかだ」と主張し、合意を結ぶか