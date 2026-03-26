セリエA 25/26の第38節 ボローニャとインテル・ミラノの試合が、5月24日01:00にレナート・ダッラーラにて行われた。 ボローニャはジョナサン・ロウ（FW）、サンティアゴ・カストロ（FW）、フェデリコ・ベルナルデスキ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、フェデリコ・ディマル