記事ポイント西日本最大級の野外グルメイベント「全肉祭」が2026年5月22日〜24日、大阪・扇町公園で第1回開催約70店舗・総メニュー200アイテム以上が集結。畜産肉・魚肉・果肉まであらゆる「肉」がテーマステージライブ・ファイヤーパフォーマンス・縁日コーナーなどグルメ以外の企画も充実 西日本最大級の野外グルメイベントが、大阪にはじめて上陸します。Gi-FACTORYが手がける「全肉祭」が、2026年5月22日（金）から24日（