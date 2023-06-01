記事ポイント茨城県常総市に2026年6月15日、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常総」が開業します1台1客室の独立構造で静粛性とプライバシーを確保、13m²室内にベッド・ユニットバス・電子レンジ等を完備しています有事の際には客室ごと被災地へ移設できる「レスキューホテル」として、フェーズフリー認証を取得しています 茨城県常総市の国道294号常総バイパス沿いに、コンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 常総」が202