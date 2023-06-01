記事ポイントシンガポール発スキンケアブランド「RE:ERTH(リ・アース)」の日焼け止め美容液が、医療機関専売品として2026年5月15日より日本国内で展開を開始しましたUVA・UVB・近赤外線・ブルーライト・DAMPs（ダメージ関連分子）をカバーする5層プロテクション処方で、SPF50+／PA++++という国内最高レベルの防御力を備えていますビルベリー葉エキスやイザヨイバラ果実エキスなど美容液レベルのスキンケア成分を配合し、化粧下地と