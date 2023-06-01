中国・山西省にある炭鉱でガス爆発があり、地元当局によりますと、82人が死亡しました。当局は「炭鉱企業に重大な違法行為があった」との認識を示しています。中国国営の中央テレビなどによりますと、爆発は日本時間22日午後8時半ごろ起きました。当時、現場では247人が作業をしていましたが、地元当局によりますと、これまでに82人が死亡し、2人が行方不明になっているということです。また、128人がけがをしました。中国国営の中