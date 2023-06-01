チャンピオンシップ・昇格プレーオフ決勝が聖地ウェンブリー・スタジアムで行われ、ハル・シティとミドルスブラが対戦した。今季のチャンピオンシップ（イングランド2部）は、首位コヴェントリー、2位イプスウィッチのプレミアリーグ自動昇格が決定。最後の昇格枠をめぐり、3位から6位までがプレーオフに回っていた。ハルは、プレーオフ準決勝でミルウォールを下し、決勝へと駒を進めた。一方の準決勝、サウサンプトン対ミド