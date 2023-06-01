スコティッシュカップ決勝が23日に行われ、日本代表FW前田大然と同MF旗手怜央が所属するセルティックは、ダンファームリン・アスレティックFCと対戦した。今季、スコティッシュ・プレミアシップ最終節でハーツを撃破し、土壇場でリーグ優勝を決めたセルティック。スコティッシュカップでは4回戦から登場すると、2度の延長戦やPK戦を制し、決勝戦へ進出。迎えた決勝では2部のダンファームリンと激突する。試合は18分に前田