記事ポイント箱根湯本に2026年秋、愛犬専用設備を完備したプレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」が開業予定箱根の地形を地産食材で再現したアーティスティックなコース料理を料理長が提供愛犬同伴で入れる温泉露天風呂付き中庭エリアを備え、人とペットが同じ空間でくつろげる設計 愛犬と泊まれる宿が全国的に増えるなか、”ともにいること”をさらに一歩先へ進めた施設が箱根に誕生します。ハートフル・ホスピタリテ