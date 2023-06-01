記事ポイントブルボンとJA全農の”ニッポンエール”コラボで、大分県佐伯市特産の「マリンレモン®」果汁を使ったフェットチーネグミが期間限定で登場します1984年誕生のブランドレモン「マリンレモン®」は、収穫時期により緑と黄色の2種の風味を持つ希少なレモンです2026年5月26日（火）から量販店・ドラッグストア・小売店などで全国発売されます ブルボンとJA全農が手を組み、産地応援ブランド”ニッポンエール”