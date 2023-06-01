◇F1第5戦カナダGPスプリント（2026年5月23日モントリオールジル・ビルヌーブ・サーキット＝1周4.361キロ×23周）今季3戦目のスプリントレースが行われ、メルセデスのジョージ・ラッセル（英国）がポール・ツー・ウインで第2戦の中国GPに続き今季2勝目を挙げた。3番手から出たマクラーレンのランド・ノリス（英国）が2位位に入り、現在3連勝中のメルセデスのアンドレアキミ・アントネッリ（イタリア）は3位だった。フ