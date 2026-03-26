[5.23 J1百年構想リーグ EAST第18節 柏 4-2 千葉 三協F柏]ホームである三協フロンテア柏スタジアムのサポーターに、万雷の拍手に迎えられた。J1百年構想リーグ EASTグループ第18節、柏レイソルのメンバーが発表されるなか、ベンチメンバーとしてMF熊坂光希の名前がコールされた――。昨年、躍進するチームのなかで、攻守でめざましい活躍を見せていたのがボランチの熊坂だった。東京国際大学から加入したルーキーイヤーの2024