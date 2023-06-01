◇インターリーグブルージェイズ6―2パイレーツ（2026年5月22日トロント）ブルージェイズ・岡本は全4打席で空振り三振を喫し、メジャー自己ワーストを更新する4試合連続の無安打となった。同点に追いついた3回無死二、三塁でも先発チャンドラーのカーブにバットが空を切った。3連勝のチームとは対照的に、直近6試合で24打数1安打、打率.042、14三振。好調だった5月前半から一転したが、ジョン・シュナイダー監督は「適応