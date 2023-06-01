ドジャースの日本公式ファンクラブMVP会員限定イベントが都内で開催された。24、25年のワールドシリーズ優勝トロフィーや優勝リングなどが展示され、選手がシャンパンファイトで着用したTシャツ、ゴーグル、使用したシャンパンボトルなどと一緒に記念撮影できるコーナーも設置。OBの斎藤隆氏のトークショーなどに多くのファンが詰めかけた。ド軍のチケットセールス＆サービス担当副社長のセバスチャン・リバス氏は「これから