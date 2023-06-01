◇ナ・リーグドジャース1−5ブルワーズ（2026年5月22日ミルウォーキー）ドジャースの大谷翔平投手（31）は22日（日本時間23日）、ブルワーズ戦で1安打1打点で、今季自己最長の連続試合安打を8に伸ばした。メジャー全体で流行しつつあるスタンドの男性ファンによる「TarpsOff（タープス・オフ＝シャツ脱ぎ）」の応援が敵地ミルウォーキーでも発生。試合には敗れたものの、熱狂的な大声援を背に二刀流がバットでも上り調子