◇インターリーグホワイトソックス9―4ジャイアンツ（2026年5月22日サンフランシスコ）ホワイトソックスの村上が“ボンズ”の本拠地で輝いた。1イニング2度目の打席が回ってきた4回2死満塁。左腕ボルッキーのスライダーに逆らわず、左翼線を破る走者一掃の3点二塁打とし「甘い失投だったのでうまく打てた」。この回9得点の猛攻の主役を張った。リーグトップ17本塁打だけでなく、36打点もトップのレイズ・アランダに2差の