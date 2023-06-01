米経済誌フォーブスが世界のアスリートの長者番付を発表し、大谷は1億2760万ドル（約202億8800万円）で5位に入った。野球界トップで同過去最高額。契約の大半が後払いのため競技収入は260万ドル（約4億1300万円）だったが、スポンサー契約などグラウンド外では世界1位の1億2500万ドル（約198億7500万円）を稼いだ。ランキングは昨年5月1日から今月1日までの給与、賞金、スポンサー収入などで算出され、1位はサッカーのポルトガ