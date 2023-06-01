◇ナ・リーグロッキーズ3―2ダイヤモンドバックス（2026年5月22日フェニックス）ロッキーズの菅野は自身に白星は付かなかったものの、粘りの投球で今季自己最長の6回2/3を6安打2失点と試合をつくり勝利に貢献した。「うまくボールを散らしながら投げられた」と振り返ったように、6つの球種をバランス良く使った。同じ打者に対しての配球も状況に応じて大きく変え、持ち味の投球術を発揮した。16連戦の11試合目で救援陣