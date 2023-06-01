◆愛２０００ギニー・Ｇ１（５月２３日、アイルランド・カラ競馬場・約１６００メートル、良）欧州クラシック戦線の注目レースは９頭立て（ネオリシックが出走取り消し）で行われ、断然１番人気のグスタード（牡３歳、愛・エイダン・オブライエン厩舎厩舎、父スタースパングルドバナー）が３馬身差をつけて２度目のＧ１勝利を飾った。ライアン・ムーア騎手とのコンビで道中は好位から進み、最後の直線では鞍上の力強いアクション