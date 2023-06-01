記事ポイント猫の膀胱の健康をサポートする栄養補助食品「カームウロフェル(TM)」が2026年6月1日に動物病院向けとして発売されますグルコサミン塩酸塩・コンドロイチン硫酸・L-トリプトファン・Oralvisc(R)（ヒアルロン酸）の4成分を配合していますカプセルを開けてフードに直接振りかけるだけで給与でき、鶏レバー風味で継続しやすい設計です 猫の膀胱の健康維持を目的とした栄養補助食品が、動物病院向けとして新たに登場し