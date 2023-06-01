◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神・佐藤輝が連続安打を6試合へ伸ばした。「（村上）頌樹がすごくいいピッチングをしてくれたので良かった」2点優勢で迎えた6回先頭の3打席目。2球で追い込まれながらも、カウント1―2からの5球目、ウィットリーのナックルカーブをコンパクトに中前へはじき返し、木浪のダメ押し適時打につながる口火を切った。24日の巨人先発は開幕戦で3打数無安打に封じられ