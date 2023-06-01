◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）思いを乗せた110球目。阪神・村上は最後の打者・増田陸を空振り三振に斬ると、大きく拳を握った。3安打完封でつかんだ3勝目。最後までマウンドを守り抜き、試合後にようやく笑顔が広がった。「初回は不運な感じでしたけど、あそこを乗り切れてゼロに終わったのがいいスタートを切れたのかな」不運もあったが、上々のスタートを切った。初回先頭の浅野は打ち取った