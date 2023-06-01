阪神・藤川監督が23日、巨人戦前に取材に応じ、23年ドラフト1位の下村を、きめ細やかな“安心サポートプラン”で復帰に導く方針を示した。前日22日の2軍戦で、右腕がプロ入り後初となる実戦登板をしたことを受け、「来週、シート打撃で3イニングを消化する。3イニング分の負荷を（シート打撃で）クリアしたら、次のステップへ向かわせたい。というのを繰り返した方が早い。1軍トップレベルから逆算したプランを組んでいく」と