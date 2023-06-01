◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神・森下が思わず怒りの表情を見せ、東京ドームの阪神ファンからは悲鳴と怒号が起こった。初回2死無走者の第1打席でウイットリーの144キロが左肘付近を直撃。東海大相模の先輩でもある捕手・大城には抗議とも取れるポーズも見せた。リーグトップの5死球は相手の警戒の表れだが、試合後は「大丈夫」と言わんばかりに、左腕を振ってみせた。試合前にはドラフト