◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神・木浪はやはり、ここぞの場面で頼りになる。6回1死一、二塁で、2番手・高梨の141キロ外角直球を捉える。鋭いゴロが中前に抜けていった。二塁から佐藤輝が生還。リードを3点に広げる貴重な一打になった。「後ろにつなごうと思っていた。あとは思い切っていけたのが良かった」変則の横手投げを攻略したことで、左腕への対応力は本物の域に達しつつある。対左投