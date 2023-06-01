◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神が23日の巨人戦で3―0と勝利を収め、今季最長タイの4連勝、同初の貯金10を飾った。“勝利の使者”はドラフト1位・立石正広内野手（22）だ。5回2死二、三塁で中前への決勝適時打。デビューからの4戦連続安打は、2リーグ制以降の球団新人選手では62年安藤統夫、80年北村照文、16年高山俊に並ぶ球団最長タイ記録となり、立石昇格後、チームは4戦4勝となった。立石