◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神・坂本が攻守両面で村上の完封を支えた。5回1死一塁では左前打を放ってつなぎ、立石の中前2点打で生還。3―0の6回1死一、二塁でも中前打で好機拡大にひと役勝った。「今まで迷惑をかけているので、なんとかしたいという思いでやっています」今季8度目のコンビを組んだ村上との息もバッチリで、「本当に丁寧に投げてくれたと思います。きょう（の完封）はも