◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神・伏見がこの日の巨人戦でベンチ登録を外れた。試合前練習では打撃、守備ともに全体練習には参加せず、グラウンドを歩くなど軽めの調整にとどめていた。22日の同戦の試合前練習中にはトレーナーと首脳陣が話し込む場面も確認され、高橋は坂本とのバッテリーを組んでおり、出場機会はなかった。宿敵相手に3連戦勝ち越しを決めた試合後、藤川監督は「少しの疲