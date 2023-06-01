◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）敵を知り、敵地もしっかり研究した成果を発揮した。チームにとっても、村上にとっても、大きな初回の無失点になった。阪神・藤川監督は「自分たちのチームの連係のところのミスを、村上自身がカバーして乗ってくれた」と初回1死三塁での守り勝ちを強調した。先頭の浅野の打球を立石、高寺、そして木浪がお見合いする形で二塁打にし、キャベッジの一ゴロで1死三塁。