阪神・木下里都投手（25）が、28日の日本ハム戦でプロ初先発することが濃厚となった。右腕は今季、中継ぎとして3試合に登板し防御率5・40。4月27日に今季2度目の出場選手登録を外れて以降は、先発調整を進め、実戦3登板で15イニングを無失点としていた。21日のファーム・リーグのソフトバンク戦では4回3安打無失点で、最速159キロを計測。140キロ台後半で落ちる得意のツーシームに加え、かねて「緩急が課題。使えるようにして