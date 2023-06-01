◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月23日東京ドーム）阪神・中野が攻守に持ち味を発揮した。打っては、2―0の5回2死一塁で右前打、3―0の7回先頭で中前打を放ち、今季11度目のマルチ安打をマーク。守っても、6回先頭・門脇の二塁ベース右への打球を逆シングルで捕球し、ジャンピングスローで刺すなど完封の村上をもり立てた。「チームとして少ないチャンスをものにして、いい勝ち方ができた」と振り返り、「交流戦前