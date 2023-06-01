群馬・館林市で複数の車が絡む事故があり、6人がけがをしました。23日午前10時半ごろ、館林市の県道で乗用車が別の車に追突した後、4台の車に次々に衝突しました。この事故で6人がけがをし、うち2人が病院に搬送されました。現場は中央分離帯のある片側2車線の道路で、警察が詳しい事故原因を調べています。