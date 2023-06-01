トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは23日、トランプ大統領が取材に対し、イランと合意するか攻撃再開に踏み切るかは「半々だ」と答えたと報じた。24日までに対応を決める可能性があると話したという。イランが出してきた最新の案について、トランプ氏は23日に高官らと共に検討すると語ったとしている。