◇ファーム・リーグ阪神1―3オリックス（2026年5月23日SGL）阪神・早瀬朔がファーム・リーグ、オリックス戦（SGL）の初登板初先発を、3回3安打無失点で飾った。「しっかりバッターと勝負できた」。初回から最速147キロの直球を主体に21年の本塁打王・杉本、23年の首位打者・頓宮を押し込む場面も見られ、フォーク、スライダーで2三振を奪った。3回2死から杉本の打球が左手首に直撃するアクシデントがあったが、平田2軍