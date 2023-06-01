産んだばかりの赤ちゃんの遺体を棄てた疑いでインドネシア国籍の女が逮捕されました。トリピタ・レスタリ容疑者（21）は2025年12月、埼玉・深谷市の自宅に産んだばかりの赤ちゃんの遺体を棄てた疑いがもたれています。遺体は段ボールの中からビニール袋に入れられた状態で見つかりました。トリピタ・レスタリ容疑者は容疑を認めているということです。