22日に中国・山西省の炭鉱でガス爆発事故があり、これまでに90人の死亡が確認されています。中国国営メディアによりますと、22日夜、山西省にある炭鉱でメタンガスによる爆発が発生しました。当時、炭鉱で作業していた247人が巻き込まれ、これまでに90人が死亡したということです。現場では救助活動が続いていて、当局は、炭鉱を所有する企業の責任者の身柄を拘束したということです。事故を受け、習近平国家主席は、「負傷者の救