◇スコットランド杯決勝セルティック3―1ダンファームリン（2026年5月23日英国・グラスゴー）セルティックの日本代表FW前田大然（28）がダンファームリンとのスコットランド杯決勝で公式戦7試合連続ゴールを記録し、3―1で2季ぶりの優勝に貢献した。前半19分の速攻で味方のロングボールに反応して最終ラインの裏に抜けると、前に出ていた相手GKの位置を見て右足で冷静にループ弾。貴重な先制点をもたらすと、チーム